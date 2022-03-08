Отец украинского пловца Романчука вступил в нацгвардию

Отец украинского пловца, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр Михаила Романчука вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

По профессии Михаил Романчук-старший – тренер по легкой атлетике, живет с семьей в Ровно.

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"Ты всегда был, есть и будешь настоящим примером для меня. Горжусь тобой. До скорой встречи, папа", – написал Михаил в Instagram.

Автор: Instagram.com/misha_romanchuk

Романчук летом 2021 одержал две медали на Олимпийских играх. В заплыве на 800 м свободным стилем взял "бронзу", а в коронной для себя дистанции 1500 м одержал "серебро".