Отец Лунина встретился с руководством "Овьедо"

Андрей Лунин второй год подряд не может найти клуб со стабильной игровой практикой. В прошлом году он сыграл 7 матчей за "Леганес"

Отец вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, выступающего на правах аренды за "Вальядолид", провел встречу с руководством "Овьедо", которое заинтересовано в голкипере. Представители клуба из одноименного города заверили, что 20-летний украинец будет получать в новом клубе полноценную игровую практику.

До сих пор Андрей Лунин сыграл один официальный матч за "Вальядолид". Об этом сообщает Sport Arena.

Сам футболист из-за этого предпочел бы перейти именно в "Овьедо", а не "Альмерию", о варианте с трудоустройством в которой сообщалось ранее.

Ранее была информация, что Луниным интересуется "Днепр-1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин попал в сборную разочарований первой части сезона Ла Лиги

"Овьедо" сейчас идет на 17-м месте в турнирной таблице сегунды. В этом сезоне в воротах команды играли 34-летний Нерео Шампань (19 матчей) и 25-летний Альфонсо Эрреро (3 встречи).