Отец Лунина встретился с руководством "Овьедо"

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 1026
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 12312
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6624
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1413
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 50274
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7569
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1998
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27684
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2754
Фото
Все фото
11
6
12
7
4
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
Видео
Все видео
Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"
Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
Голкипер забил невероятный гол броском из своих ворот в матче НХЛ
Голкипер забил невероятный гол броском из своих ворот в матче НХЛ
"Атлетико" победил "Барселону в фантастическом матче и вышел в финал Суперкубка Испании
"Атлетико" победил "Барселону в фантастическом матче и вышел в финал Суперкубка Испании
Игрок "Реала" забил гол прямым ударом с углового
Игрок "Реала" забил гол прямым ударом с углового
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1269
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1827
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2754
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3726
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 387
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 09:12

Отец Лунина встретился с руководством "Овьедо"

  Комментировать
Отец Лунина встретился с руководством &quot;Овьедо&quot;
Андрей Лунин второй год подряд не может найти клуб со стабильной игровой практикой. В прошлом году он сыграл 7 матчей за "Леганес"

Отец вратаря "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина, выступающего на правах аренды за "Вальядолид", провел встречу с руководством "Овьедо", которое заинтересовано в голкипере. Представители клуба из одноименного города заверили, что 20-летний украинец будет получать в новом клубе полноценную игровую практику.

До сих пор Андрей Лунин сыграл один официальный матч за "Вальядолид". Об этом сообщает Sport Arena.

Сам футболист из-за этого предпочел бы перейти именно в "Овьедо", а не "Альмерию", о варианте с трудоустройством в которой сообщалось ранее.

Ранее была информация, что Луниным интересуется "Днепр-1".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин попал в сборную разочарований первой части сезона Ла Лиги

"Овьедо" сейчас идет на 17-м месте в турнирной таблице сегунды. В этом сезоне в воротах команды играли 34-летний Нерео Шампань (19 матчей) и 25-летний Альфонсо Эрреро (3 встречи).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отец Лунина встретился с руководством "Овьедо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Приняли решение относительно государственного языка

Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Садовый заявил о слежке за ним

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 2 Просмотров: 23620
Модели и порноактрисы запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели и порноактрисы запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 18335
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 14256
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13608
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 12726
Спорт
Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"
Игрок сборной Украины забил невероятный гол за "Брюгге"
 Просмотров: 1503
"Заря" подпишет контракт с родственником Цыганыка
"Заря" подпишет контракт с родственником Цыганыка Просмотров: 486
"Шахтер" получил первого новичка
"Шахтер" получил первого новичка Просмотров: 1710
Украинцы не смогли побороться за медали в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Украинцы не смогли побороться за медали в спринте на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 189
"Динамо" интересуется звездным немецким форвардом – СМИ
"Динамо" интересуется звездным немецким форвардом – СМИ Просмотров: 639
Больше всего комментируют
7
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
2
Назвали главные версии авиакатастрофы в Иране. Среди них и ракета "Тор"
2
Топ-менеджеры начали требовать отмены национализации Приватбанка
2
Оскорбляли Зеленского в эфире: на "Прямой" придут с проверкой
2
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Голосов: 1399
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua