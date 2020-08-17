Отец Лопеса не сомневается в победе своего сына над Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко определят абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе. Фото: boxingscene.com

Отец Теофимо Лопеса не сомневается в легкой победе своего сына над украинским боксером Василием Ломаченко.

По словам Теофимо Лопеса-старшего, чем сильнее соперник будет у его сына, тем проще ему одержать победу.

"Это самый легкий бой, который может провести мой сын. Чем лучше соперник, тем легче бой, это будут простые деньги. Теофимо гораздо лучше боксирует, чем Ломаченко", - сказал наставник американского боксера в комментарии Tru School Sports.

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Бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко состоится 17 октября.