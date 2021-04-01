Отец и агент Холанада прибыли в Барселону

Эрлинг Холанд проводит 2-й сезон в Бундеслиге. Фото: REUTERS

Форвард "Боруссии" Дормунд и сборной Норвегии 20-летний Эрлинг Холанд может перейти в "Барселону" летом 2021 года.

Отец нападающего Альф-Инге и агент футболиста Мино Райола прибыли в столицу Каталонии для переговоров с "Барселоной", сообщает Sport.es.

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Оба были замечены в аэропорту. Их встретил помощник президента "сине-гранатовых" Жоан Лапорта. Это 1-й раунд переговоров относительно вероятного трансфера. "Боруссия" готова отпустить лидера за €150 млн.

Для нового руководства "Барселоны" Холанд стал приоритетной целью на будущее лето. Сам игрок уже не видит для себя перспектив в Дортмунде и готов сделать следующий шаг в карьере.

Эрлинг Холанд перебрался в "Боруссию" зимой 2020 за €20 млн. За это время нападающий сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 49 голов и отдал 11 результативных передач.