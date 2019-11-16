От США до Ирана. Голкипер молодежки рассказал, как искал себе клуб

Билык пропустил три мяча от Дании

Вратарь молодежной сборной Украины и "Александрии" Олег Билык рассказал, о своих прежних варианты развития карьеры. Сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Я ездил в Штаты и тренировался с" Филадельфией Юнион". Просмотр прошел довольно неплохо, впрочем возникли проблемы с документами и я вернулся домой. Впоследствии нам сообщили о том, что Скалу расформируют и мы станем свободными агентами.

Мне рассказали о варианте с "Александрией" - совсем скоро мы подписали контракт", - сказал Билык.

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Кроме этого Билык также ездил на просмотр в иранский "Персеполис", но в итоге он решил отказаться от переезда в новую страну.