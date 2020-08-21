От коронавируса умер бывший президент тернопольской "Нивы"

Мдинарадзе в свое время возглавлял Збаражскую РГА. Фото сайт 0352

Бывший президент "Нивы Тернополь" Автандил Мдинарадзе умер от коронавируса в 60 лет, сообщил в своем Facebook бизнесмен Тарас Демикура.

"Только что мне позвонил главный врач 1-й больницы Тернополя Ярослав Федорович Чайковский и сообщил, что

от коронавируса умер наш хороший друг, патриот, руководитель грузинской общины Тернопольщины, бизнесмен, меценат, экс-президент ФК "Нива" Автандил Мдинарадзе. Это очень большая потеря для наших двух народов Покойся с Богом, дорогой наш друг!" Сообщает xsport.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса умер бывший президент "Марселя"

Похоронят Автандила Мдинарадзе в семейном склепе на Микулинецком кладбище.