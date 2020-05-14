"От доигрывания чемпионата без зрителей больше всего пострадает именно "Динамо"- Суркис

Игорь Суркис считает, что у "Динамо" самая большая поддержка среди клубов УПЛ. Фото: ФК "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис считает, что его команда больше всех пострадает из-за игры без болельщиков.

По словам Суркиса, матчи чемпионата УПЛ можно доиграть в одном месте. Не имеет смысла ехать в Харьков на игру против "Шахтера", если там не будет болельщиков.

"Если соперники хотят играть на пустых стадионах по всей стране - мы не будем возражать. Все будут в одинаковых условиях. Но при доигрывании сезона в Киеве мы, по сути, тоже будем в одних и тех же условиях - матчи будут проходить без болельщиков, у домашних команд не будет никакого преимущества.

Какая разница, где мы играем при пустых трибунах? Например, наш матч с "Шахтером" в Харькове: мы добираемся туда двумя-тремя автобусами из Киева, "Шахтер" добирается из Киева, выходим на пустой стадион "Металлист", играем и возвращаемся в Киев. В чем смысл?

Учтите тот момент, что от доигрывания чемпионата без зрителей больше всего пострадает именно "Динамо". У нас самая посещаемая команда УПЛ, наши игроки привыкли чувствовать поддержку болельщиков, по которым мы очень соскучились. С психологической точки зрения, играть без поддержки трибун очень сложно, особенно для тех, у кого эта поддержка всегда", - цитирует Суркиса официальный сайт "Динамо".

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Чемпионат Украины был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Лидером турнирной таблицы является "Шахтер", который опережает "Динамо" и "Зарю" на 13 очков.