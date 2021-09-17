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пятница, 17 сентября 2021 19:49

Основной вратарь "Шахтера" восстановился от травмы

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Основной вратарь &quot;Шахтера&quot; восстановился от травмы
Анатолий Трубин стал первым номером "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Основной вратарь "Шахтера" 20-летний Анатолий Трубин восстановился от травмы.

Трубин начал работать в общей группе, сообщили в донецком клубе.

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20 августа украинском голкиперу сделали операцию на мениске. По этой причине он пропустил 5 матчей "Шахтера" и игры сборной Украины в квалификации Кубка мира.

На октябрьские матчи отбора к Кубку мира Трубин не попал в заявку.

Анатолий Трубин стал основным вратарем "Шахтера" в прошлом сезоне, выигрышей конкуренцию у Андрея Пятова.

18 сентября "Шахтер" сыграет в рамках восьмого тура УПЛ против "Мариуполя". В турнирной таблице "горняки" занимают второе место.

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Дата
17
сентября

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