Основной форвард "Ливерпуля" не сыграет в матче с "Барселоной"

Фирмино пропустит и второй матч против "Барселоны". Фото: Reuters

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино не сыграет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Ливерпуль" в матче Лиги чемпионов против "Барселоны", который состоится 7 мая, не сможет рассчитывать на Фирмино. Об этом сообщил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

"Фирмино не тренируется и не имеет шансов сыграть во вторник. Возможно, сезон для него завершен", - цитирует тренера Goal.com.

Кроме бразильца, под серьезным вопросом участие в поединке и Мохамеда Салаха, который получил травму во вчерашнем матче против "Ньюкасла" и покинул поле на носилках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Салах травмировался в игре с "Ньюкаслом"

В текущей Лиге чемпионов Фирмино забил 4 гола и отдал 1 ассист. Бразилец пропустил субботний матч АПЛ против "Ньюкасла" из-за мышечной травмы ноги. Первый поединок в Испании завершился поражением Ливерпуля со счетом 3:0.