"Оснований для отмены профессионального бокса в Украине не существует" - Шатерникова

Бывшая украинская боксер Алина Шатерникова рассказала о своем отношении к желанию ликвидировать профессиональный бокс.

Об этом пишет "Сайт братьев Кличко"

"В 2007 году профессиональный бокс стал отдельным видом спорта. От Лиги соответствующее заявление подписывали клубы, промоутерские компании, менеджеры по профессиональному боксу, наши чемпионы мира и тому подобное. С тех пор профессиональный бокс попал в реестр неолимпийским видам спорта. У нас была плодотворное сотрудничество с ФБУ , когда появилась Всемирная серия бокса и была создана команда "Украинские Атаманы". Мы даже представить не могли, что через некоторое время профессиональный бокс некоторые люди пожелает убрать из признанных видов спорта. Никаких оснований для отмены профессионального бокса в Украине не существует! ", - сказала Шатерникова.

Автор: klitschko-brothers.com Алина Шатерникова продолжает заниматься развитием бокса в Украине

Кроме того, Алина Шатерникова сказала, что сравнивать профессиональный и любительский бокс нельзя.

"Тайский бокс, как и кикбоксинг, тоже могут быть отдельными департаментами федерации. Ведь ФБУ может сказать - в названиях вида спорта присутствует слово" бокс ". Думаю, что люди, которые подали соответствующее заявление в Министерство молодежи и спорта, не знали, какие объективные тезисы подать. Поэтому все это - придуманная история без аргументов и без подкрепления реалиями. У нас есть эффективная модель развития бокса в любительском и профессиональном боксе. Не нужно ничего менять ", - подытожила Шатерникова.

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Алина Шатерникова - украинский экс-чемпионка мира по профессиональному боксу.11 августа 2014 выставила свой чемпионский пояс по версии GBU на благотворительный аукцион и передала вырученные 20 тысяч гривен на лечение раненых в зоне АТО бойцов.