Организованная команда переиграла техничную – Луческу

 
Ексклюзивы
1/5
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 1107
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
1 Просмотров: 1071
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 279
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 306
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1908
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
6 Просмотров: 2736
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 126
Фото
Все фото
9
12
13
11
13
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Видео
Все видео
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Ястремская вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
Луческу впервые будет играть против "Шахтера"
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
В финале Лиги чемпионов Коман забил мяч в ворота свои родной команды
Как "Бавария" сломила сопротивление ПСЖ
Как "Бавария" сломила сопротивление ПСЖ
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 306
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 540
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 4842
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3168
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6678
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 972
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 23:52

Организованная команда переиграла техничную – Луческу

  Комментировать
Организованная команда переиграла техничную – Луческу
Мирча Луческу тактически обыграл Каштру. Фото Рейтер

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу в Суперкубке Украины над "Шахтером" (3:1).

– Хорошая игра при тяжелой погоде. Техничная команда играла против организованной – организованная выиграла. Но игроки "Шахтера" были очень хороши технически.

У нас отсутствовало несколько игроков, но те игроки, которые их заменили, показали командную игру, играли на самопожертвование. Это удалось.

Финал не играется, финал побеждается. Если не выигрываешь – очень грустно. Ребята хорошо подготовились к матчу, анализировали "Шахтер". В большей степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. Желаю "Шахтеру" удачи в ЛЧ, очень хорошая команда. Нам всем нужна удача в еврокубках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наше поражение несправедливо – Каштру

Мирча Луческу выиграл первый трофей с "Динамо" во втором официальном матче.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Организованная команда переиграла техничную – Луческу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 11772
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 10620
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 9036
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 8379
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 7578
Спорт
Месси уходит из "Барселоны"
Месси уходит из "Барселоны" Просмотров: 90
Наше поражение несправедливо – Каштру
Наше поражение несправедливо – Каштру Просмотров: 126
Почему "Динамо" победило "Шахтер" в Суперкубке Украины
Почему "Динамо" победило "Шахтер" в Суперкубке Украины
 Просмотров: 261
Луческу выиграл у Ахметова суперкубок Украины
Луческу выиграл у Ахметова суперкубок Украины
 Просмотров: 1818
"Манчестер Сити" изучает возможность трансфера Месси
"Манчестер Сити" изучает возможность трансфера Месси Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
4
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
3
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
3
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
Голосов: 915
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua