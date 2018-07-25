Опубликовали пикантное фото экс-первой ракетки мира

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема" Мария Шарапова вместе со своим бойфрендом, британским бизнесменом Александром Гилксом, отдыхает в Италии. В распоряжении репортеров TMZ оказалось пикантное фото пары.
Гилкс - один из основателей аукционного дома Paddle8. Слухи о его романе с Марией появились в январе 2018 года.
Шараповой ранее приписывали отношения с теннисистами Энди Роддиком и Новаком Джоковичем.
С 2009 по 2012 год в Шарповои был роман с баскетболистом Сашей Вуячичем.
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С 2012 по 2015 год российская спортсменка проводила время с теннисистом Григором Димитровым.
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