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среда, 25 июля 2018 20:11

Опубликовали пикантное фото экс-первой ракетки мира

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Опубликовали пикантное фото экс-первой ракетки мира
Фотографы неожиданно застукали Шарапову. Фото: eurosport.fr

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема" Мария Шарапова вместе со своим бойфрендом, британским бизнесменом Александром Гилксом, отдыхает в Италии. В распоряжении репортеров TMZ оказалось пикантное фото пары.

Гилкс - один из основателей аукционного дома Paddle8. Слухи о его романе с Марией появились в январе 2018 года.

Шараповой ранее приписывали отношения с теннисистами Энди Роддиком и Новаком Джоковичем.

С 2009 по 2012 год в Шарповои был роман с баскетболистом Сашей Вуячичем.

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С 2012 по 2015 год российская спортсменка проводила время с теннисистом Григором Димитровым.

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