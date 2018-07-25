Опубликовали пикантное фото экс-первой ракетки мира

Фотографы неожиданно застукали Шарапову. Фото: eurosport.fr

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема" Мария Шарапова вместе со своим бойфрендом, британским бизнесменом Александром Гилксом, отдыхает в Италии. В распоряжении репортеров TMZ оказалось пикантное фото пары.

Гилкс - один из основателей аукционного дома Paddle8. Слухи о его романе с Марией появились в январе 2018 года.

Шараповой ранее приписывали отношения с теннисистами Энди Роддиком и Новаком Джоковичем.

С 2009 по 2012 год в Шарповои был роман с баскетболистом Сашей Вуячичем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Победителя Уимблдона поддерживал Андрей Шевченко

С 2012 по 2015 год российская спортсменка проводила время с теннисистом Григором Димитровым.