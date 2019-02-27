Определился состав женской сборной Украины на Кубку мира по биатлону

Анастасия Меркушина. Фото: biathlonrus.com

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин назвал имена пятерых биатлонисток, которые выступят на Кубку мира в шведском Эстерсунде. В состав команды войдут Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Юлия Журавок.

"Да, состав на чемпионат мира уже известен. Это Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Юлия Журавок, которая будет у нас пятым номером.

По поводу шестой девушки мы пока что думаем, целесообразно ли вообще туда ехать Надежде Белкиной. По результатам в принципе она попадает в состав, но сидеть запасной смысла нет. Лучше участвовать на этапе Кубка IBU в Мартелло, а дальше подключиться к основной команде на заключительном этапе в Осло. — цитирует Прокунина XSPORT.

В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдут смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.

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Кубок мира в шведском Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.