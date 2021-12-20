Определился победитель женского чемпионата Европы по гандболу

Женская сборная Норвегии стала победителем чемпионата Европы по гандболу.
В финальном поединке норвежки одолела Францию - 29:22.
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Во время первого тайма норвежские гандболистки уступали соперницам с разницей в шесть мячей. Перед перерывом Норвегия сократила отставание до четырех мячей - 12:16.
Во второй половине встречи Норвегия не оставила чемпионкам Олимпиады-2020/21 шансы и одержала уверенную победу - 29:22.
Норвегия выиграла женский чемпионат мира по гандболу в четвертый раз в истории. Франция торжествовала на мировом первенстве дважды.
Бронзу чемпионата мира выиграла сборная Дании, которая в матче за третье место уверенно победила хозяев турнира - Испанию.
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