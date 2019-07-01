Определился победитель молодежного Евро

Испания - победитель молодежного Евро 2019

Сборная Испании Ю -21 победила Германию Ю-21 и стала победителем молодежного чемпионата Европы, который проходил в Италии.

В финальной встрече испанцы сыграли без лишних нервов. Команда Луиса де ла Фуэнте повела в счете уже на 7-й минуте встречи, не позволив сопернику хотя бы сравнять счет до конца встречи.

Открыл счет в игре Фабиан Руис, а во втором тайме преимущество испанцев увеличил Дани Ольмо. Германия отыграла один мяч лишь в концовке, но это не спасло подопечных Стефана Кунтца от поражения — 2:1.

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Действующими победителями молодежного Евро были как раз немцы, в финале предыдущего розыгрыша обыгравшие Испанию — 1:0.