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воскресенье, 02 августа 2020 09:08

Определился победитель Кубка Англии

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Определился победитель Кубка Англии
Пьер-Эмери́к Обамеянг в финале сделал дубль.Фото:Reuters

Лондонский "Арсенал" стал победителем Кубка Англии.

В финальном матче "канониры" одержали волевую победу над "Челси" - 2:1.

На старте поединка американец Кристиан Пулишич вывел "синих" вперед. "Арсенал" отыгрался в конце первого тайма с пенальти, которое реализовал Пьер-Эмери́к Обамеянг.

Нападающий "Арсенала" во втором тайме забил победный мяч. "Челси" доигрывал матч в меньшинстве после удаления Матео Ковачивича.

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Победа в Кубка Англии дала прямую путевку "Арсенала" в Лигу Европы и стала первым трофеем для наставника команды Микеля Артета.

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