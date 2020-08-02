Определился победитель Кубка Англии

Пьер-Эмери́к Обамеянг в финале сделал дубль.Фото:Reuters

Лондонский "Арсенал" стал победителем Кубка Англии.

В финальном матче "канониры" одержали волевую победу над "Челси" - 2:1.

На старте поединка американец Кристиан Пулишич вывел "синих" вперед. "Арсенал" отыгрался в конце первого тайма с пенальти, которое реализовал Пьер-Эмери́к Обамеянг.

Нападающий "Арсенала" во втором тайме забил победный мяч. "Челси" доигрывал матч в меньшинстве после удаления Матео Ковачивича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не Роналду и не Месси: в Европе определился лучший бомбардир сезона

Победа в Кубка Англии дала прямую путевку "Арсенала" в Лигу Европы и стала первым трофеем для наставника команды Микеля Артета.