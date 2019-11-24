Определился победитель Копа Либертадорес

Габриэль Барбоса стал героем финального матча. Фото: рейтер

Бразильский "Фламенго" стал победителем Копа Либертадорес-2019, сделав фантастический камбэк в финальном матче против аргентинского "Ривер Плейт".

Аргентинцы вышли вперед на 14-й минуте - Рафаэль Борре замкнул передачу Игнасио Фернандеса с фланга.

"Ривер Плейт" выигрывал до 89-й минуты, а затем настал звездный час Габриэля Барбосы. Форвард оформил золотой дубль за три минуты - сначала Габриэль с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота, а затем мастерски перехитрил защитников и мощным ударом принес "Фламенго" победу в невероятном матче.

Не обошлось в финале без удалений - по красной карточке с обеих сторон получили Эсекьель Паласиос и герой матча Габриэль Барбоса. пишет "Спортарена"

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"Фламенго" выиграл второй Кубок Либертадорес в истории, первый трофей "красно-черные" завоевали в 1981 году.

Brazil'skiy "Flamengo" stal pobeditelem Kopa Libertadores-2019, sdelav fantastic