Определился победитель Копа Америка 2019

Бразилец Эвертон стал главным героем финального матча

Сборная Бразилии стала победителем Копа Америка-2019, переиграв в финальном поединке команду Перу 3:1.

Бразильцы повели в счете в самом начале матча: Эвертон результативно откликнулся на передачу Габриэла Жезуса.

Перуанцы отыгрались в конце первого тайма, когда Паоло Герреро реализовал одиннадцатиметровый удар. Но еще до перерыва Жезус снова вывел бразильцев вперед.

А за несколько минут до финального свистка бывший футболист киевского "Динамо" Карлос Самбрано сбил в штрафной площадке Эвертона, а Ричарлисон уверенно забил с пенальти третий мяч бразильцев.

Команда Тите доигрывала матч в меньшинстве, после того, как Жезус получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

<p

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аргентина выиграла бронзу на Копа Америка

Таким образом, сборная Бразилии впервые с 2007 года стала победителем Копа Америка.