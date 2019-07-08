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понедельник, 08 июля 2019 08:03

Определился победитель Копа Америка 2019

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Определился победитель Копа Америка 2019
Бразилец Эвертон стал главным героем финального матча

Сборная Бразилии стала победителем Копа Америка-2019, переиграв в финальном поединке команду Перу 3:1.

Бразильцы повели в счете в самом начале матча: Эвертон результативно откликнулся на передачу Габриэла Жезуса.

Перуанцы отыгрались в конце первого тайма, когда Паоло Герреро реализовал одиннадцатиметровый удар. Но еще до перерыва Жезус снова вывел бразильцев вперед.

А за несколько минут до финального свистка бывший футболист киевского "Динамо" Карлос Самбрано сбил в штрафной площадке Эвертона, а Ричарлисон уверенно забил с пенальти третий мяч бразильцев.

Команда Тите доигрывала матч в меньшинстве, после того, как Жезус получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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Таким образом, сборная Бразилии впервые с 2007 года стала победителем Копа Америка.

https://sportarena.com
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Дата
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