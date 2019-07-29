Определился лучший игрок прошлого футбольного сезона в Украине

Произошло традиционное награждение перед игрой за Суперкубок Украины.
Перед стартом игры за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоялась церемония награждения лучших игроков прошлого сезона.
Лучший игрок: Виктор Цыганков ("Динамо");
Лучший вратарь: Андрей Пятов ("Шахтер");
Лучший молодой футболист: Виталий Миколенко ("Динамо");
Лучшим тренером был признан экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, а лучшим арбитром прошлого розыгрыша УПЛ стал харьковчанин Анатолий Абдула.
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Матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо в Одессе завершился победой киевлян 2:1
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