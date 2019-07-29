Определился лучший игрок прошлого футбольного сезона в Украине

Виктор Цыганков - лучший игрок прошлом сезоне в УПЛ

Произошло традиционное награждение перед игрой за Суперкубок Украины.

Перед стартом игры за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоялась церемония награждения лучших игроков прошлого сезона.

Лучший игрок: Виктор Цыганков ("Динамо");

Лучший вратарь: Андрей Пятов ("Шахтер");

Лучший молодой футболист: Виталий Миколенко ("Динамо");

Лучшим тренером был признан экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, а лучшим арбитром прошлого розыгрыша УПЛ стал харьковчанин Анатолий Абдула.

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Матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо в Одессе завершился победой киевлян 2:1