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Определилось 15 участников Лиги чемпионов. Последнюю путёвку разыграют сегодня

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Определилось 15 участников Лиги чемпионов. Последнюю путёвку разыграют сегодня
Финал Лиги чемпионов 2022 года состоится в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS

Завершился групповой этап Лиги чемпионов, определивший 16 лучших команд Европы.

В 1/8 финала вышли: "Бавария", "Бенфика", "Реал", "Интер", "Ливерпуль", "Атлетико", "Зальцбург", "Лилль", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Челси", "Ювентус, "Аякс", "Спортинг", "Аякс" и "Манчестер Юнайтед". Еще одну путевку в очном матче разыграют между собой "Аталанта" и "Вильярреал". Матч в Италии был перенесён со вчера на сегодня из-за снегопада. Стартовый свисток - в 20:00 по Киеву. Хозяев устроит только победа.

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Победители групп будут сеяны в 1/8 финала и сыграют второй матч дома: "МЮ", "МС", "Аякс", "Бавария", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус" и "Зальцбург"

Жеребьевка состоится 13 декабря. 15/16/22/23 февраля: первые матчи 1/8 финала
8/9/15/16 марта: ответные матчи 1/8 финала.

Украинские клубы провалили Лигу чемпионов. "Динамо" и "Шахтер" заняли в своих группах последние места и покидают еврокубки в сезоне 2021/22.

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Дата
09
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