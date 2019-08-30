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пятница, 30 августа 2019 02:10

Определились все участники розыгрыша Лиги Европы 2019/20

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Определились все участники розыгрыша Лиги Европы 2019/20
Стали известны все участники Лиги Европы 2019-2020. Фото: Футбол

После матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы стали известны все участники групповой стадии турнира.

Украину на групповом этапе второго по престижности клубного турнира Европы представят киевское "Динамо" и "Александрия".

Жеребьевка состоится 30 августа в 14:00.

Все участники группового этапа Лиги Европы-2019/20:

"Севилья" (Испания)

"Арсенал" (Англия)

"Порту" (Португалия)

"Рома" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Динамо" Киев (Украина)

"Бешикташ" (Турция)

"Базель" (Швейцария)

"Спортинг" (Португалия)

ЦСКА (Россия)

"Вольфсбург" (Германия)

"Лацио" (Италия)

"Краснодар" (Россия)

"Боруссия" Менхенгладбах (Германия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

АПОЭЛ (Кипр)

"Сент-Этьен" (Франция)

"Хетафе" (Испания)

"Стандард" (Бельгия)

"Ренн" (Франция)

"Русенборг" (Норвегия)

"Истанбул ББ" (Турция)

"Александрия" (Украина)

"Вольфсберг" (Австрия)

ЛАСК (Австрия)

"Лугано" (Швейцария)

ЧФР (Румыния)

"Карабах" (Азербайджан)

"Копенгаген" (Дания)

"Селтик" (Шотландия)

ПСВ (Нидерланды)

"Астана" (Казахстан)

"Мальме" (Швеция)

"Эспаньол" (Испания)

"Партизан" (Сербия)

"Слован" Братислава (Словакия)

"Брага" (Португалия)

"АЗ Алкмар" (Нидерланды)

"Трабзонспор" (Турция)

"Фейеноорд" (Нидерланды)

"Гент" (Бельгия)

"Ференцварош" (Венгрия)

"Лудогорец" (Болгария)

"Айнтрахт" (Германия)

"Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Дюделанж" (Люксембург)

"Гимарайнш" (Португалия)

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Луганская "Заря", к сожалению, не смогла пробиться в еврокубковую осень - команда Виктора Скрипника в раунде плей-офф по сумме двух матчей уступила "Эспаньолу" (1: 3, 2: 2).

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