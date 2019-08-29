Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Тренер "Шахтера" Луиш Каштру дебютирует в этом сезоне в Лиге чемпионов

Закончилась квалификация Лиги чемпионов сезона 2019/20, последние 6 клубов вышли в групповой этап: "Олимпиакос", "Динамо" Загреб, "Црвена" Звезда, "Аякс", "Брюгге" и "Славия".

Украину в нынешнем сезоне Лиги чемпионов в групповом раунда будет представлять действующий чемпион "Шахтер," который в очередной раз оказался во второй корзине.

Таким образом, "горняки" точно не сыграют в одной группе с "Реалом", "Атлетико", "Боруссией", "Наполи", "Тоттенхэмом", "Аяксом" и "Бенфикой". Также "Шахтер" разведут с российскими командами — "Зенитом" и "Локомотивом".

Составы корзин:

Первая

"Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" (все — Англия), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия)

Вторая



"Реал", "Атлетико" (обе — Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика"(Португалия).

Третья

"Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" Загреб (Хорватия).

Четвертая

"Локомотив" (Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).

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Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 состоятся 17 и 18 сентября. Финальный матч Лиги чемпионов 2019/20 состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле 30 мая 2020-го.