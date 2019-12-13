Определились все участники 1/16 Лиги Европы

Паулу Фонсека со второго места в группе вывел "Рому" в плей-офф Лиги Европы. Фото: из открытых источников

Определились все 24 команды, которые по итогам группового этапа Лиги Европы вышли в плей-офф турнира.

Из группы А в плей-офф пробился АПОЭЛ, который составил компанию "Севильи". В группе В дальше прошли "Мальме" и "Копенгаген". В группе С - "Хетафе" и "Базель". .

С квартета D за трофей Лиги Европы продолжат борьбу ЛАСК "Линц" и "Спортинг". В группе Е в Селтике Украинский Марьяна Шведа присоединился румынский ЧФР. Также определился дуэт команд из квартета F. Им стал лондонский "Арсенал" и немецкий "Айнтрахт".

Из оставшихся групп досрочно место в Лиги Европы себе обеспечили "Манчестер Юнайтед", АЗ, "Брага", "Вулверхэмптон", "Рома", "Гент", "Вольфсбург" и "Эспаньол". К ним присоединились "Порту", "Рейнджерс" и "Лудогорец",

Громкую сенсацию сотворил турецкий "Башакшехир", который сенсационно обыграл "Боруссию" Гладбах и даже опередил в квартете J "Рому" экс-тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки, опустив римлян на вторую позицию, пишет "Спортарена"

С Лиги чемпионов в Лигу Европы опустились "Шахтер", "Аякс", "Интер", "Бенфика", "Олимпиакос", "Брюгге", и "Зальцбург".

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Жеребьевка 1/16 Лиги Европы состоится 16 декабря.