Определились возможные соперники "Зари" на пути в группу Лиги Европы

Стало известно, с кем может сыграть "Заря" в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Сообщает "Трибуна"
Победитель пары ЦСКА София — "Заря" в третьем раунде квалификации ЛЕ встретится с одним из триумфаторов следующих дуэтов:
"Спарта" — "Трабзонспор"
"Фейеноорд" — "Динамо" Тбилиси
АЕК — "Гент"
"Люцерн" — "Эспаньол"
Жеребьевка плей-офф состоится 5 августа в Ньоне. Начало — 14.30.
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Матчи ЦСКА и "Зари" пройдут 8 и 15 августа, первый — в Болгарии.
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