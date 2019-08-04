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воскресенье, 04 августа 2019 16:07

Определились возможные соперники "Зари" на пути в группу Лиги Европы

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Определились возможные соперники &quot;Зари&quot; на пути в группу Лиги Европы
"Заре" нужно пройти еще два раунда

Стало известно, с кем может сыграть "Заря" в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Сообщает "Трибуна"

Победитель пары ЦСКА София — "Заря" в третьем раунде квалификации ЛЕ встретится с одним из триумфаторов следующих дуэтов:

"Спарта" — "Трабзонспор"

"Фейеноорд" — "Динамо" Тбилиси

АЕК — "Гент"

"Люцерн" — "Эспаньол"

Жеребьевка плей-офф состоится 5 августа в Ньоне. Начало — 14.30.

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Матчи ЦСКА и "Зари" пройдут 8 и 15 августа, первый — в Болгарии.

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Дата
04
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