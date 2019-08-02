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пятница, 02 августа 2019 08:00

Определились соперники украинских клубов в 3 раунде квалификации Лиги Европы

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Определились соперники украинских клубов в 3 раунде квалификации Лиги Европы
Команде Бабича достался в соперники "АЗ Алкмар"

Два украинских клуба "Заря" и "Мариуполь" сыграют в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Вчера определились их соперники по стыковым матчам.

Соперником "Зари" станет болгарский ЦСКА, который только в серии пенальти переиграл хорватский "Осиек" 4: 3. К этому обе игры завершились минимальными победами каждой из команд.

"Мариуполь" сыграет против нидерландского "АЗ Алкмаар". В первой игре представитель Нидерландов сенсационно сыграл дома вничью со шведским "Хеккен", но в гостевой игре не оставил шансов шведам 3: 0.

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Обе украинские команды первые матчи сыграют дома 8 августа, а ответные матчи через неделю - 15 августа.

Автор: Сергей Тищенко
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