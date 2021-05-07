Определились финалисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы состоится в Польше. Фото: REUTERS

В финале Лиги Европы сезона-2020/21 между собой сыграют английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал".

"Вильярреал" в Лондоне сумел сыграть в нулевую ничью против "Арсенала". В первой игре в Испании "желтая субмарина" была сильнее со счетом 2:1.

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"МЮ" в матче с "Ромой" на выезде проиграл со счетом 2:3, однако домашняя победа 6:2 неделю назад позволила манкунианцам выйти в финал.



"МЮ" попал в Лигу Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. В плей-офф манкунианцы также прошли "Реал" Сосьедад, "Милан" и "Гранаду". "Вильярреал" выиграл группу ЛЕ с "Маккаби", "Сивасспором" и "Карабахом", после чего в плей-офф оставил позади себя "Зальцбург", киевское "Динамо" и "Динамо" Загреб Финал Лиги Европы 2020/21 пройдет в польском Гданьске 26 мая. Встреча смогут посетить зрители.