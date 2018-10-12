Определились арбитры на матч Украина - Чехия

Межейка обслужит игру Украина - Чехия. Фото: Livesport

На поединке Лиги наций между сборными Украины и Чехии, который состоится 16 октября, будет работать бригада арбитров из Литвы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Главным судьей встречи будет 40-летний уроженец Каунаса Гедиминас Мажейка. Ему будут помогать Витаутас Симкус и Витенис Казлаускас. Дополнительные рефери - Донатос Румсас и Робертас Валиконис. Четвертый судья - Довидас Сужиеделис.

Судейский наблюдатель - Фриц Штухлик (Австрия). Делегат УЕФА - Маркус Штенгер (Германия).

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Матч Украина - Чехия пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Начало - в 21:45.