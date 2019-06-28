Онищенко четвертый раз вывел сборную Украины на Олимпийские игры

Украинцы четвертый раз попали на Олимпийские игры по конкуру. Фото: Український репортер

Сборная Украины по конкуру выиграла Кубок Нации в Будапеште и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Александр Онищенко.

"Хочу поздравить всех украинцев с важным событием. Украина выиграла кубок нации в Будапеште. И заняла первое место! Большая победа", – пишет Онищенко.

Он также подчеркнул, что украинцы уже четвертый раз попадают на Олимпийские игры в этом виде спорта.

"Тем самым украинская команда в четвертый раз завоевала путевку на Олимпийские игры, которые в следующем году пройдут в Токио. До этого команда уже трижды выступала на Олимпийских играх - в Пекине, Лондоне и в Рио де Жанейро. Уверен, что украинский министр спорта узнает об этих новостях из моего поста", – отметил нардеп.

Cвое временное пребывание за пределами Украины Александр Онищенко пояснял для Центральной избирательной комиссии участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины". По словам Онищенко, все это время он формировал и удерживал национальную команду, а также возглавлял Федерацию конного спорта Украины. На последних летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Онищенко отсутствовал, так как Министерство молодежи и спорта во главе с министром Игорем Ждановым запретило ему представлять национальную сборную. По мнению нардепа, это было связано с политическими мотивами. Впрочем, это не помешало Онищенко проложить участвовать в соревнованиях и поддерживать команду.