Онищенко четвертый раз вывел сборную Украины на Олимпийские игры

 
Ексклюзивы
1/5
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1503
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 603
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1305
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 23652
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3717
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6831
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 405
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1377
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2727
Фото
Все фото
7
29
8
8
16
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Видео
Все видео
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля
Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве
Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве
Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді
Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 270
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1305
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1260
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2043
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11115
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
28 июня 2019
Просмотров: 198
Романтика зла
1913 року двоє французів, Анрі Массіс й Альфред де Тард, об'єднавшись під псевдо "Аґатон", публікують книжку "Молоді люди сьогодні". У ній – ...
пятница, 28 июня 2019 21:34

Онищенко четвертый раз вывел сборную Украины на Олимпийские игры

  Комментировать
Онищенко четвертый раз вывел сборную Украины на Олимпийские игры
Украинцы четвертый раз попали на Олимпийские игры по конкуру. Фото: Український репортер

Сборная Украины по конкуру выиграла Кубок Нации в Будапеште и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Александр Онищенко.

"Хочу поздравить всех украинцев с важным событием. Украина выиграла кубок нации в Будапеште. И заняла первое место! Большая победа", – пишет Онищенко.

Он также подчеркнул, что украинцы уже четвертый раз попадают на Олимпийские игры в этом виде спорта.

"Тем самым украинская команда в четвертый раз завоевала путевку на Олимпийские игры, которые в следующем году пройдут в Токио. До этого команда уже трижды выступала на Олимпийских играх - в Пекине, Лондоне и в Рио де Жанейро. Уверен, что украинский министр спорта узнает об этих новостях из моего поста", – отметил нардеп.

Cвое временное пребывание за пределами Украины Александр Онищенко пояснял для Центральной избирательной комиссии участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

По словам Онищенко, все это время он формировал и удерживал национальную команду, а также возглавлял Федерацию конного спорта Украины.

На последних летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Онищенко отсутствовал, так как Министерство молодежи и спорта во главе с министром Игорем Ждановым запретило ему представлять национальную сборную. По мнению нардепа, это было связано с политическими мотивами. Впрочем, это не помешало Онищенко проложить участвовать в соревнованиях и поддерживать команду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Онищенко четвертый раз вывел сборную Украины на Олимпийские игры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Перед убийством наследника престола Гаврило Принцип выпил кофе

Самое читаемое
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым
4
 Просмотров: 24395
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ
Зеленский назначил руководителя Антитеррористического центра СБУ 1 Просмотров: 15642
Новый &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret не стесняется сниматься без белья
Новый "ангел" Victoria's Secret не стесняется сниматься без белья
11
 Просмотров: 14736
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 11547
Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане Просмотров: 9838
Спорт
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля
 Просмотров: 459
"Атлетико" предложил 126 млн евро за 19-летнего нападающего
"Атлетико" предложил 126 млн евро за 19-летнего нападающего Просмотров: 252
Двойник Месси из Ирана склонял девушек к интиму
Двойник Месси из Ирана склонял девушек к интиму Просмотров: 414
"Ливерпуль" официально объявил о первом летнем трансфере
"Ливерпуль" официально объявил о первом летнем трансфере Просмотров: 306
"Динамо" определилось с соперниками на австрийском сборе
"Динамо" определилось с соперниками на австрийском сборе Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
7
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
6
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
5
В партии Зеленского раскритиковали украинскую делегацию в ПАСЕ
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
Голосов: 1549
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua