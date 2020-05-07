"Они смогут играть на уровне "Реала" и "Барселоны": Вукоевич назвал крупнейшие таланты "Динамо"

Огнен Вукоевич выводил "Динамо" на поле с капитанской повязкой. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывший игрок "Динамо" Огнен Вукоевич назвал наиболее перспективных игроков киевского клуба.

Большой потенциал у Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко. Но они должны еще поиграть некоторое время в Украине.

"Думаю, Миколенко и Цыганков могут играть в любом чемпионате Европы. Считаю, что у них класс европейских грандов - "Реала","Барселоны","Баварии". Но не сегодня, а через год-два-три.

Та же история была с Ярмоленко, Хачериди, Гармашем. Приходили в первую команду, но надо было ждать. Еще два-три года на хорошем уровне - и Миколенко с Цыганковым смогут играть за топ-10 грандов ", - рассказал Вукоевич для Youtube-канала "Динамо".

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Огнен Вукоевич защищал цвета "Динамо" 7 сезонов. Работал в структуре сборной Хорватии. Сейчас возглавляет юношескую сборную своей страны.