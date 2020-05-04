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понедельник, 04 мая 2020 21:21

"Он забрасывал ноги на стол в моем присутствии" Луческу признался, почему выгнал из "Шахтера" звездного футболиста

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&quot;Он забрасывал ноги на стол в моем присутствии&quot; Луческу признался, почему выгнал из &quot;Шахтера&quot; звездного футболиста
Нери Кастильо не оправдал на него возложенных надежд в "Шахтере". Фото: Reuters

Бывший наставник "Шахтера" Мирча Луческу, почему в команде не смог заиграть мексиканский форвард Нери Кастильо.

Донецкий клуб заплатить за Кастильо 20 млн евро, но футболист так не стал основным форвардом команды.

"Платить 20 млн евро за Нери Кастильо было ошибкой. У меня были возражения. Он провел хороший сезон в" Олимпиакос ", забил в обоих матчах против нас. Кастильо был талантливый, но мятежный. Он забрасывал ноги на стол в моем присутствии. Я дважды выгонял его из команды ", - сказал Луческу в комментарии изданию Excelsior.

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Нери Кастьльйо присоединился к "Шахтеру" в 2007 году. Мексиканец не смог закрепиться в составе донецкого клуба и почти весь свой контракт с "горняками" сыграл в аренду.

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