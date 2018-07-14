Он смотрит Кубок мира и регулярно ездит в зону боевых действий - интервью Мирона Маркевича

Мирон Маркевич неоднократно посещал зону АТО

Бывший тренер "Днепра", "Металлиста", а ныне председатель комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич рассказал о Кубке мира в России, конфликт на Востоке и УПА.

Вы смотрите чемпионат мира?

Так, слежу за всем. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть.

Некоторые украинцы также поехали в Россию смотреть матчи вживую. Это правильный поступок?

Я отношусь к этому отрицательно. Смотреть футбол - одно, ехать туда - совсем другое. Надо различать эти вещи.

Если бы сборная Украины вышла на турнир, вы за то, чтобы она поехала в Россию?

Да, я считаю, что надо было бы ехать. Но не просто так. Хорошо собраться, настроиться, показать хороший футбол и результат. И выйти в четвертьфинал, а может и дальше. Это было бы правильно. Но болельщикам из Украины в таком случае я бы говорил не ехать. В России и так хватило бы людей, украинском, которые бы поддержали нашу команду.

Если говорить о России, то вы понимаете, что ее великодержавный шовинизм не только в Украине, и не только в спорте.

Вы поддерживаете фразу - "спорт вне политики"?

Хотелось, чтобы так было, но это не так. Все перемешано и зависит друг от друга. Так себе думать можно, но это значит, что такова реальность. Если говорить о России, то вы понимаете, что ее великодержавный шовинизм не только в Украине, и не только в спорте.

Часто можно услышать, что, мол, украинские люди едут на заработки в Россию, а почему футболистам нельзя. Есть в этом правда?

Нельзя сравнивать бедного рабочего, который едет что-то заработать, с футболистом или тренером. И футболиста, и тренера все знают. О нем говорят, тема такая поднимается. А что обычный человек? Поехала - и уехала. Всем безразлично. Футбольные люди на виду, они показывают какой-то пример. В этом и вся разница.



Я уверен, что со временем мы были бы топовой командой в Европе.



При каких условиях вы бы остались в "Металлисте"?

Останься Ярославский. У нас был серьезный проект, хорошая академия, сильный клуб. Я уверен, что со временем мы были бы топовой командой в Европе. А учитывая работу академии, мы через несколько лет могли бы уменьшить количество легионеров до 3-5. Но все пропало, об этом можно разве вспоминать.



В "Металлисте" Курченко у вас были другие проблемы, кроме финансовых?

Когда пришел Курченко, то сразу же продал Тайсона. Для меня это многое значило. Я понимал, что этому человеку не нужен футбольный клуб - разве как игрушка. Я должен доработать чемпионат - мы как раз боролись за чемпионство. А потом уже и ушел. Работать там не было никакого смысла.



На фронте по Украине воюют разные - и украиноязычные, и русскоязычные, и те, что на суржике говорят.

Вы часто помогаете украинским военным, ездите в зону АТО. Для чего это вам?



Я не могу по-другому. Для меня очевидно, что надо хоть что-то делать. Ребята сидят там нас. Сидят не в тепле и комфорте ..

Были моменты, когда вы рисковали жизнью?



Было, но я не хочу об этом так говорить. Меня там обматывали всякого, поначиплялы защитой и охраняли куча людей, как важную персону. Бывало, что попадали под обстрелы - но это такое. Ребята там каждый день под обстрелами, каждый день в опасности. Они настоящие герои.

В Украине годами формировался стереотип, что Восток и Запад - практически две разные страны, где живут разные люди. У вас какое мнение?



Я с Западной Украины, но работал в Кривом Роге, Запорожье, Харькове, Днепре. Мне там даже легче было работать, чем здесь. Не то, чтобы на Западе люди плохие, но там как-то все проще. Может, у меня так было, но в целом - никакой разницы. Все мы одинаковы. Да, есть нюансы - в языке, например. Но это же не проблема. Вы посмотрите, сколько языков в Бельгии. И ничего - живут люди. Мы не должны раздувать это. Говорят люди русском - пусть говорят. И сейчас есть тенденция перехода на украинский. Молодые люди уже начинают говорить на украинском. Может быть такое, что на людях говорит на украинском, дома русском. И что? На фронте по Украине воюют разные - и украиноязычные, и русскоязычные, и те, что на суржике разговаривают. Этот момент для нас сейчас очень важный и позитивный. Для страны есть шанс объединить это все, всех вместе. Главное, его профукать.



Надо время. Я сидел и думал, что можно было бы сделать, но понимаю, что нет ни одного 100-процентного метода, чтобы спасти украинский футбол.



Вообще реально вернуть Крым и Донбасс?

Слабо верю, что это можно сделать в ближайшие годы. Хотя хочется. Надо понимать, что люди, которые там, не сильно в восторге от Украины. Надо открыто об этом говорить и не выдумывать. Из десяти двое за Украину - остальные других взглядов.

Украинский футбол может сдвинуться с мертвой точки в нынешних условиях?

Надо время. Я сидел и думал, что можно было бы сделать, но понимаю, что нет ни одного 100-процентного метода. Надо, чтобы создавались условия, чтобы люди вкладывали деньги футбол, чтобы в каждом городе была такая академия, как в Винниках. Если так будет, то будут рождаться таланты. Важно, чтобы когда они станут профессиональными футболистами, ехали заграницу в сильные команды. Важно, чтобы наши команды хорошо играли в Европе - а сейчас, кроме "Шахтера" и "Динамо", трудно на кого-то рассчитывать.

Бандера и УПА - патриоты или коллаборационисты?



То наши патриоты. Они отдавали свою жизнь за Украину. Кому-то это нравится, не нравится - так было. Они хотели видеть нашу Украину, а кто там, где там, как там - никого не беспокоит. Для них главным было, чтобы Украина была свободна.



Вот я смотрю на вас, современную молодежь - вы совсем другие люди, как мы когда-то были. Вы не боитесь.



Особенно пожилые люди говорят, что в СССР было хорошо - стабильная работа, дешевые продукты, а сейчас жить хуже. Так и есть?



Так говорят разве ленивые, не хотят работать. Им хорошо сидеть дома и получать по 120 рублей. Колбаса была по 20 копеек, но надо было выстоять очереди, чтобы ее купить. Квартиру ты купить не мог - только в очереди стоял, через 20 лет могли тебе ее дать. А кому она тогда уже нужна? Ты не мог ничего, не было возможности доробитися даже к машине. Ну как, возможность была - возможности не было. Сейчас все по-другому, есть куча возможностей, главное - желание. Хочешь заработать? Нет вопросов. Можно поехать в Польшу на ягоды на лето и заработать там 3-5 тысяч. Это не деньги? Несколько раз поехал - купил квартиру. Не хочешь? Учи языки, приобретай новые профессии. Море всего вокруг.

У вас есть привычки, которые остались еще с Союза?



Вот я смотрю на вас, современную молодежь - вы совсем другие люди, как мы когда-то были. Вы не боитесь. Мы постоянно жили в страхе, были сжатые страшно, осматривались постоянно. Да что говорить - уже после развала Союза, даже сейчас такое бывает, я думаю, что за мной следят. Меня оно не покидает. Я - совок. У меня другие ценности. Куча вещей таких есть. А вы - свободны. Вы можете делаете, что хотите. Вы молодцы. Я не такой и уже таким не буду. 40 лет жизни в СССР не проходят просто так.

По материалам tribuna.com.

Комитет национальных сборных команд Федерации футбола Украины возглавляет один из самых опытных отечественных тренеров Мирон Маркевич. И все хорошо, если бы не было в тренерской карьере Маркевича одного эпизода. Он до сих пор вызывает вопросы, на которые нет ответа.