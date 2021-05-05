"Он дважды меня послал" - звезда ПСЖ пожаловался на оскорбления от арбитра

Марко Верратти и Бьорн Кейперс. Фото: Gettyimages.com.

Один из лидеров ПСЖ Марко Верратти остался недоволен работой судей в матче "Манчестер Сити" - ПСЖ.

Итальянский полузащитник пожаловался, что главный судья матча Бьорн Кейперс его оскорблял во время полуфинала Лиги чемпионов, сообщает RMC.

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"По поводу арбитра - да, это правда. Он дважды послал меня. Я никогда не говорил в адрес кого-то" Пошел на *** ". Если я это скажу, меня могут забанить на 10 матчей. Я много общаюсь с судьями, но никогда не позволял себе сказать что-то подобное. Для них это в порядке вещей. Впрочем, наше поражение это не вина арбитров", - сказал после игры итальянец.

Матч "Манчестер Сити" - ПСЖ завершился победой англичан - 2:0. В Париже "Сити" тоже победил - 2:1. "Горожане" стали первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/21. 5 мая в другом полуфинале между собой сыграют "Челси" и "Реал". В Мадриде команды не выявить сильнейшего - 1:1.