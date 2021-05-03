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понедельник, 03 мая 2021 19:17

"Олимпик" уволил Калитвинцева

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&quot;Олимпик&quot; уволил Калитвинцева
Юрий Калитвинцев продержался в команде 2 месяца. Фото: "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" сообщил, что главный тренер команды Юрий Калитвинцев покинул свою должность.

Сообщается, что клуб и тренер разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

Нового тренера команды представят завтра, 4 мая.

Калитвинцев возглавил "Олимпик" в конце февраля. Под его руководством донецкая команда провела 10 матчей, в которых добыла одну победу и одну ничью.

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"Олимпик" после 24 игр идет на 13-м месте в УПЛ. До назначения Калитвинцев возглавлял сборную Украины, нижегородскую "Волгу" и московское "Динамо". Известный пропагандист Владимир Соловьев утверждал, что установки на игру он давал на украинском языке.

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Дата
03
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