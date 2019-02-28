Олимпийский чемпион по боксу объявил о завершении карьеры

Дегейл завершил карьеру. фото: Sportal

Английский боксер Джеймс Дегейл объявил о завершении карьеры.

"Сегодня исполняется десять лет с момента моего профессионального дебюта 28 февраля 2009, и сегодня - день, когда я объявляю о завершении карьеры боксера. Трудно признать, что я не тот боец, которым когда-то был, но я человек и получал немало травм - и в душе, и в фоне. Эти вещи повлияли на мои поединки", - передает слова Дегейла BoxingScene.

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Джеймс Дегейл - олимпийским чемпионом (Пекин, 2008), бронзовый призер Игр Содружества (2006), а также двукратный серебряный призер чемпионатов стран Европейского союза (2007, 2008). На профессиональном ринге британец провел 29 поединков, в 25-ти из них он одержал победу, один из боев закончился вничью, а еще три - поражением.

На профессиональном уровне Джеймс Дегейл течение нескольких лет удерживал титул чемпиона мира IBF (2015-2017, 2018) и пояс чемпиона Европы по версии EBU (2011-2012) во втором среднем весе.