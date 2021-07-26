Олимпиада-2020/21: Украина на 31-м месте медального зачета

Дарья Билодид принесла сборной Украины первую медаль на Олимпиаде. Фото: Instagram.com/dariabilodid7

В медальном зачете Олимпиады сборная Украины на 31-м месте.

Национальная сборная на соревнованиях в Токио делит 31-34 место с Германией, Казахстаном и Турцией.

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Каждая страна имеет в активе по две бронзовые награды.

Первую бронзу сборной Украины принесла Дарья Билодид, а вторую - саблист Игорь Рейзлин.

В медальном зачете лидируют команды Китая, Японии и США. Лидеры китайцы имеют в активе шесть золотых медалей, одну серебряную и 11 бронзовых

Олимпиада в Японии будет проходить с 23 июля по 8 августа. Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.