Олимпиада в Токио: Ус не смогла побороться за медали в гребле

Виктория Ус не смогла поборется за медали. Фото: Facebook.com/vikcoola

Украинская спортсменка 28-летняя Виктория Ус не смогла одержать медаль в гребле на Олимпиаде в Токио.

Украинка финишировала восьмой на турнире по гребному слалому.

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Ус показала время 111,85 с. Отставание от лидера составило +6,35 с.

Победу одержала представительница Германии Рикарда Функ. Второй к финишу пришла испанка Маялен Шурро, а "бронзу" выиграла австралийка Джессика Фокс.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.