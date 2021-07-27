Олимпиада в Токио: Ус не смогла побороться за медали в гребле

Украинская спортсменка 28-летняя Виктория Ус не смогла одержать медаль в гребле на Олимпиаде в Токио.
Украинка финишировала восьмой на турнире по гребному слалому.
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Ус показала время 111,85 с. Отставание от лидера составило +6,35 с.
Победу одержала представительница Германии Рикарда Функ. Второй к финишу пришла испанка Маялен Шурро, а "бронзу" выиграла австралийка Джессика Фокс.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.
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