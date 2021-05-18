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вторник, 18 мая 2021 13:16

Олигарх купил футбольный клуб. Взял в основной состав сына весом 126 кг

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Китайский миллиардер Хи Шихуа купил футбольный клуб второго по силе дивизиона страны "Цзыбо Куджи". Он заставил тренера взять в команду своего сына.

Вес парня составляет 126 кг. Сын олигарха стал штатным исполнителем стандартных положений в команде. Фото с ним распространили в соцсетях.

Автор: @FootballMemesCo
  "Цзыбо Куджи" идет последним в турнирной таблице.
"Цзыбо Куджи" идет последним в турнирной таблице.

По условиям контракта, он должен играть без замен все матчи. В СМИ пишут, что бизнесмен и сам не остался в стороне. Он вышел на поле во время одного из итоговых матчей.

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"Цзыбо Куджи" идет последним в турнирной таблице чемпионата, набрав всего одно очко. В этих играх команда забила два мяча.

Наставник киевского "Динамо" 75-летний Мирча Луческу не собирается уходить на пенсию. Он возглавил клуб летом 2020 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2022-го.

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