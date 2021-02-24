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среда, 24 февраля 2021 08:48

Олигарх берется возродить "Металлист"

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Олигарх берется возродить &quot;Металлист&quot;
"Металлист" врмен Ярославского не смог пробиться в Лигу чемпионов. Фото – football.ua

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский призвал возродить харьковский клуб. Команда прекратила свое существование в 2017 году.

"В 2025 году исполнится 100 лет со дня основания легендарного харьковского клуба. Наш долг как патриотов Харькова и Харьковщины встретить этот юбилей достойно.

Но пока от того славного "Металлиста" осталось одно название, а созданная к Евро-2012 инфраструктура приходит в негодность.

Поэтому я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист".

Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы вернуть былую славу", – написал Ярославский.

Это письмо направлено и.о. городского головы Харькова Игорю Терехову, председателю Харьковской областной государственной администрации Айне Тымчук и председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну.

Терехов подтвердил, что готов вместе с Ярославским возродить клуб.

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Ярославский был президентом "Металлиста" с 2005 по 2012 год. Затем продал клуб Александру Курченко, который довел его о банкротства. Клуб до сих пор не выплатил долги, которые появились при Курченко.

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