Ольга Саладуха завоевала бронзу в тройном прыжке на Кубке Европы

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 972
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1800
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1521
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3609
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2196
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1116
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
3 Просмотров: 2709
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1836
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 846
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3600
Фото
Все фото
12
8
6
4
16
Бразильская спортсменка рассказала, как секс-скандал сломал ее карьеру - фото
Бразильская спортсменка рассказала, как секс-скандал сломал ее карьеру - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
&quot;Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский&quot; - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
"Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский" - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
Видео
Все видео
Перед матчем против "Динамо" "Челси" в сложной игре переиграл аутсайдера "Фулхэм"
Перед матчем против "Динамо" "Челси" в сложной игре переиграл аутсайдера "Фулхэм"
Вице-президент "Карпат" обматерил конкурентов и подал в отставку
Вице-президент "Карпат" обматерил конкурентов и подал в отставку
Федерер выиграл юбилейный турнир в карьере
Федерер выиграл юбилейный турнир в карьере
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Лацио" уничтожил "Рому" в римском дерби
"Барселона" снова обыгрывает "Реал"
"Барселона" снова обыгрывает "Реал"
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1521
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2196
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1836
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1422
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4383
Колонка
02 марта 2019
Просмотров: 1134
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
воскресенье, 03 марта 2019 19:05

Ольга Саладуха завоевала бронзу в тройном прыжке на Кубке Европы

  Комментировать
Ольга Саладуха завоевала бронзу в тройном прыжке на Кубке Европы
Ольга Саладуха

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха стала бронзовой призеркой Кубка Европы по легкой атлетике в помещении, проходящем в Глазго.

Спортсменка завоевала третье место в тройном прыжке, показав результат в 14.47 метра, улучшив собственный победный результат квалификации на 7 сантиметров.

Еще одна украинка Анна Красуцкая показала 8-й результат, совершив прыжок на 13.95 метра.

Первое место в тройном прыжке заняла испанка Анна Пелетьеро (14.73), а вторую строчку заняла представительница Греции Параскеви Папахристу (14.50).

Для 35-летней Саладухи эта медаль стала первой международной с момента завоевания ею серебра на Кубка Евроы в помещении в Сопоте в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андрей Проценко выиграл серебро Кубка Европы по легкой атлетике

Кубок Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Шотландии.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ольга Саладуха завоевала бронзу в тройном прыжке на Кубке Европы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
марта

В помещении городской думы обустроили публичную библиотеку

Самое читаемое
Что произошло со звездами сериала &quot;Беверли-Хиллз, 90210&quot;: фотоподборка
Что произошло со звездами сериала "Беверли-Хиллз, 90210": фотоподборка
13
 Просмотров: 21496
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
Оборонный скандал: на Майдане повесили баннер о Порошенко
7
 3 Просмотров: 13304
Какое пальто выбрать на весну 2019
Какое пальто выбрать на весну 2019
21
 Просмотров: 9522
Кому предлагают больше всего работы за границей
Кому предлагают больше всего работы за границей Просмотров: 8487
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
Секс-символы в форме - показали стильных и бородатых защитников Украины
4
 1 Просмотров: 8244
Спорт
Перед матчем против "Динамо" "Челси" в сложной игре переиграл аутсайдера "Фулхэм"
Перед матчем против "Динамо" "Челси" в сложной игре переиграл аутсайдера "Фулхэм"
 Просмотров: 45
Сульшер - единственный кандидат на пост тренера "Манчестер Юнайтед"
Сульшер - единственный кандидат на пост тренера "Манчестер Юнайтед" Просмотров: 90
Елена Старикова выиграла серебро Куба мира по велотреку
Елена Старикова выиграла серебро Куба мира по велотреку Просмотров: 54
Вице-президент "Карпат" обматерил конкурентов и подал в отставку
Вице-президент "Карпат" обматерил конкурентов и подал в отставку
 Просмотров: 522
Андрей Проценко выиграл серебро Кубка Европы по легкой атлетике
Андрей Проценко выиграл серебро Кубка Европы по легкой атлетике Просмотров: 81
Больше всего комментируют
14
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
10
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
10
Россия готовит фейковые экзит-полы в Украине
8
Зеленский звучит голосом Коломойского, сам говорить не способен - эксперт
4
Создали петицию с требованием помиловать Дронова
Голосов: 345
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua