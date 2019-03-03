Ольга Саладуха завоевала бронзу в тройном прыжке на Кубке Европы

Ольга Саладуха

Украинская легкоатлетка Ольга Саладуха стала бронзовой призеркой Кубка Европы по легкой атлетике в помещении, проходящем в Глазго.

Спортсменка завоевала третье место в тройном прыжке, показав результат в 14.47 метра, улучшив собственный победный результат квалификации на 7 сантиметров.

Еще одна украинка Анна Красуцкая показала 8-й результат, совершив прыжок на 13.95 метра.

Первое место в тройном прыжке заняла испанка Анна Пелетьеро (14.73), а вторую строчку заняла представительница Греции Параскеви Папахристу (14.50).

Для 35-летней Саладухи эта медаль стала первой международной с момента завоевания ею серебра на Кубка Евроы в помещении в Сопоте в 2014 году.

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Кубок Европы по легкой атлетике в помещении проводится 1-3 марта в Шотландии.