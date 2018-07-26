Ольга Харлан выиграла Кубок мира по фехтованию

Ольга Харлан - победительница Кубка мира по фехтованию на сабле. Фото: открытые источники

Олимпйська чемпионка Ольга Харлан завоевала очередной трофей. 27-летняя украинская фехтовальщица выиграла Кубок мира - 2018 по фехтованию на саблях.

"В общем зачете саблисток Харлан набрала 190 очков и опередила Софью Великую (175) из России и венгерку Анну Мартон (159).

Украинская фехтовальщица одержала третью победу на Кубке мира (ранее она становилась первой в 2013 и 2014 годах).

Больше побед только в Сады Якобсон и Мариэль Загунис из США - по 4 ", - сообщает tribuna.com.

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Лучшая фехтовальщица Украины Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.