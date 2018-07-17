Олег Блохин дебютировал в сборной

Олег Блохин первым срди украинских футболистов выиграл "Золотой мяч"

16 июля 1972 сборная СССР играла товарищеский матч против Финляндии в Хельсинки. Матч закончился вничью - 1:1. За СССР отличился 19-летний киевский динамовец Олег Блохин. Это была первая игра и первый гол лучшего форварда сборной.

Тренеру Пономареву понравился дебютант, и он решил взять парня на Олимпиаду в Мюнхене, стартовавшую в сентябре. Там сборная СССР заняла 3-е место.

Олег Блохин стал регулярно играть за основу "Динамо" в том же году. Его техника оставляла желать лучшего, но тренеров поражала скорость - Олег мог обогнать любого соперника.

Всего за сборную СССР Блохин сыграл 112 матчей (рекорд) и забил 42 мяча, что тоже было рекордом. В 1975 году после победы "Динамо" в Кубке кубков и Суперкубке Блохина признали лучшим игроком Европы и вручили награду "Золотой мяч".

Всего за карьеру Блохин 7 раз выигрывал чемпионат СССР, 5 раз Кубок, 2 - Кубок кубков и 1 - Суперкубок.

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Олег Блохин закончил выступления за "Динамо" в 1987 году, проведя в составе титулованного клуба 18 сезонов.