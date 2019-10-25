Окслейд-Чемберлен забил магический мяч "Генку"

Прошлогодний победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" мощно стартовал в Лиге чемпионов. После трех туров в активе мерсисайдцев - 6 баллов.
В матче третьего тура "Ливерпуль" обыграл на выезде чемпиона Бельгии и бывший клуб Малиновского - "Генк" со счетом - 4:1.
Нападающий "Ливерпуля" Окслейд-Чемберлен отметился в этом матче дублем. Один из мячей он забил очень красиво, - ударив "шведой" (внешней стороной стопы) и сделал счет - 2:0. Момент удара смотреть на видео начиная с 7 минуты.
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После трех туров в группе "Ливерпуля" лидирует "Наполи". В неаполитанцев - 7 баллов.
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