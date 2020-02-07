Официально: России запретили участвовать в Кубке мира-2022

Россияне не будут участвовать в Кубке Мира. Фото: Спортобоз

Российская сборная по футболу не будет играть на Чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Россияне смогут участвовать в турнире в статусе нейтральной команды, а также без флага и гимна, так Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию о запрете сборной России участвовать в чемпионате мира 2022 года, которую распространил крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в Twitter.

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"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", – говорится в заявлении WADA.

Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады и чемпионаты мира.