Одноклубник Ракицкого устроил пьяный дебош в аэропорту

Вратарь сборной России попал в скандал.

Вратарь питерского "Зенита" и сборной России Андрей Лунев был задержан в московском аэропорту за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения.

27-летний голкипер устроил скандал с представителем авиаперевозчика у стойки регистрации, когда хотел улететь в Санкт-Петербург, сообщает Ren TV.

Инцидент произошел в среду утром. По информации российской прессы, Лунев был пьян, поэтому полиция задержала его в аэропорту. Медицинское обследование определило в крови 0,77 промилле алкоголя. На игрока составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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Андрей Лунев является основным кипером "Зенита" и провел в прошлом сезоне 29 матчей в РПЛ. После завершения карьеры в сборной России Игорем Акинфеевым он стал "номером один" национальной команды, но в этом году проиграл конкуренцию за место в старте Гильерме.