Одноклубник Малиновского забил гол с центра поля в матче Серии А

Йосип Иличич застал врасплох вратаря "Торино". Фото: BT Sport

В матче 21 тура чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Торино" 7: 0

Особенно красивым получился забит четвертый гол забит Йосип Иличич в начале второго тайма. Игроки "Торино" неуклюже сыграли в центре поля нарушив правила. Словенский полузащитник "Аталанты" увидел, что вратарь соперников вышел далеко из ворот и прямым ударом послал мяч в пустые ворота.

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"Аталанта" занимает 5 место в Серии А. В следующем туре команда Руслана Малиновского сыграет против "Дженоа".