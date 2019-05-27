Один из лидеров "Ливерпуля" может покинуть клуб

Джейс Миллнер со следующего сезона может выступать в чемпионате Франции. Фото: Reuters

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер может покинуть команду и впервые в своей карьере перебраться в зарубежный клуб.

По информации "Le Parisien", 33-летнего футболиста рассматривает "Пари Сен-Жермен". Чемпионы Франции сейчас занимаются усилением средней линии и изучают варианты с опытными игроками. Парижан также привлекает тот факт, что в Милнера летом заканчивается контракт с "Ливерпулем", в связи с чем клуба не придется тратиться на его приобретение.

Напомним, что Милнер перешел в мерсисайдский клуб в 2015 году. Ранее он выступал за "Лидс Юнайтед", "Суиндон Таун", "Ньюкасл Юнайтед", "Астон Виллу" и "Манчестер Сити".

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В этом сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 31 матче, в котором отличился 5 голами и 4 результативными передачами, а также получил 6 желтых карточек.