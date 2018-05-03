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пятница, 04 мая 2018 08:50

Одесский спортсмен побил рекорд россиянина

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Одесский спортсмен побил рекорд россиянина
Артем говорит, что к подъему не готовился и хотел побить рекорд российского спортсмена. Фото: кадр из видео.

Одесский спортсмен Артем Дмитрук поднялся по Потемкинской лестнице со 100-килограммовой штангой на плечах и побил предыдущий рекорд россиянина, сообщает "Радио Свобода".

Вместе со спортсменом поднималась его девушка Анастасия Руда, вес ее штанги составил 40 килограммов. Это две трети ее собственного веса.

Длина лестницы - 142 метра. Артем прошел дистанцию ​​примерно за три минуты, Анастасия - примерно за две с половиной.

Таким образом пара агитирует за здоровый образ жизни. Артем является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу, занимается самбо, боксом и кросфитом.

"Как говорится, сколько ни тренируйся, все равно на соревнованиях тяжело. Я рад, что это сделал, и надеюсь, что этим поступком привлеку других людей к таким подъемам. Также надеюсь, что люди изменят свой образ жизни и откажутся от плохих привычек", - говорит Артем Дмитрук.

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Говорит, что к подъему не готовился и хотел побить рекорд российского спортсмена, которому ранее также удалось подняться со штангой по Потемкинской лестнице, которая имеет 192 ступеньки.

Украинский легионер "Лудогорца" Игорь Пластун признался, какие премиальные получил за победу в чемпионате Болгарии.

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