Одесский спортсмен побил рекорд россиянина

Артем говорит, что к подъему не готовился и хотел побить рекорд российского спортсмена. Фото: кадр из видео.

Одесский спортсмен Артем Дмитрук поднялся по Потемкинской лестнице со 100-килограммовой штангой на плечах и побил предыдущий рекорд россиянина, сообщает "Радио Свобода".

Вместе со спортсменом поднималась его девушка Анастасия Руда, вес ее штанги составил 40 килограммов. Это две трети ее собственного веса.

Длина лестницы - 142 метра. Артем прошел дистанцию ​​примерно за три минуты, Анастасия - примерно за две с половиной.

Таким образом пара агитирует за здоровый образ жизни. Артем является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу, занимается самбо, боксом и кросфитом.

"Как говорится, сколько ни тренируйся, все равно на соревнованиях тяжело. Я рад, что это сделал, и надеюсь, что этим поступком привлеку других людей к таким подъемам. Также надеюсь, что люди изменят свой образ жизни и откажутся от плохих привычек", - говорит Артем Дмитрук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КМ-2018 в России - ИДИЛ снова угрожает терактами

Говорит, что к подъему не готовился и хотел побить рекорд российского спортсмена, которому ранее также удалось подняться со штангой по Потемкинской лестнице, которая имеет 192 ступеньки.

Украинский легионер "Лудогорца" Игорь Пластун признался, какие премиальные получил за победу в чемпионате Болгарии.