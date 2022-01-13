Одержали победу на последних секундах игры. Определился победитель Суперкубка Италии

"Интер" во второй раз выиграл Суперкубок Италии. Фото: Gettyimages.com/

Миланский "Интер" стал обладателем Суперкубка Италии-2021.

В решающем матче на "Сан-Сиро" "нерадзурри" в статусе действующих чемпионов страны обыграли победителя Кубка Италии "Ювентус" – 2:1, сообщает "Спортарена".

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"Старая синьора" первой повела в счете в середине первого тайма, когда Вестон Маккенни отличился по передаче Альваро Мораты.

К концу первой половины игры Лаутаро Мартинес восстановил паритет, реализовав пенальти.

Судьба трофея определилась в дополнительное время, где решающим стал гол Алексиса Санчеса на 120-й минуте.

"Интер" и "Ювентус" сыграли между собой во второй раз в истории национального Суперкубка. В 2005 году их единственная предварительная встреча завершилась победой "Интера" – 1:0.

"Ювентус" выиграли предварительный розыгрыш Суперкубка Италии, обыграв "Наполи". Для "Интера" отчетный розыгрыш стал первым с 2011 года.