Очередной игрок "Шахтера" перешел в российский клуб

Даниил Сагуткин следующий сезон проведет в "Енисее"

Российский "Енисей" арендовал 23-летнего украинского защитника донецкого "Шахтера" Даниила Сагуткина. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020.

Сагуткин - воспитанник "Шахтера", ранее выступавший за "Шахтер-3", "Шахтер" Ю-19 и "Шахтер-2". Играет на позиции центрального защитника. В прошлом сезоне Сагуткин выступал за "Арсенал-Киев" на правах аренды. Всего за киевский клуб Даниил провел 18 матчей во всех турнирах.

В активе Сагуткина один матч за сборную Украины Ю-20 и 3 поединка в составе сборной Украины Ю-21.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ордеца в сборной не будет. Он не отвечал на звонки Шевченко

Контракт Сагуткина с "Шахтером" рассчитан до лета 2020-го года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 400 тыс. евро.