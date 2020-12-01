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вторник, 01 декабря 2020 18:00

Обзор УНЛ Золотой Кубок

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Золотой Кубок – это надежное заведение для игроков Украины. В клубе представлен большой ассортимент игр на любой вкус. Достаточно только пройти регистрацию, пополнить счет и начать игру.

Официальный сайт

Золотой Кубок онлайн встречает каждого игрока приятным сайтом с удобным интерфейсом. В шапке расположены основные разделы, а центральная часть располагает играми на любой вкус.

Чтобы быстро найти подходящее развлечение, достаточно воспользоваться фильтрами по новизне, популярности, классические и с джекпотами. Чтобы быстро найти необходимый игровой автомат, можно ввести его название в поисковую строку в правой части сайта, найти игру и начать играть в Золотой Кубок. Все развлечения доступны в демонстрационном режиме и на реальные деньги.

Мобильная версия

Национальная лотерея Золотой Кубок онлайн не имеет отдельного приложения для игры со смартфона или планшета. Вместо этого адаптивный сайт открывается на любом гаджете, вне зависимости от платформы (iOS, Android, WindowsPhone) или размера экрана. Достаточно только ввести URL-сайта в адресную строку и попасть на главную страницу.

Коллекция игр

Основу развлечений составляют игровые автоматы Золотой Кубок. Пользователю представляются классические и современные слоты на любой вкус. Игры можно запустить в демонстрационном режиме на виртуальные кредиты

Регистрация Золотой Кубок не составит проблем и заключается только в указании адреса электронной почты и надежного пароля. После этого можно будет пройти верификацию (подтверждение личности), пополнить счет, выбрать игровой автомат и начать делать ставки.

Финансовый вопрос

 

Если делать ставки в онлайн игровые автоматы можно воспользоваться следующими платежными методами:

• VISA и MasterCard;
• Приват24;
• Киевстар;
• GooglePay;
• MasterPass;
• Монобанк;
• через терминалы оплаты.

Снятие средств происходит исключительно на пластиковые карты. Минимум можно вывести от 300 гривен.

Бонусы

Национальная лотерея Золотой Кубок предлагает поощрения для всех своих игроков. Приветственный пакет подразумевает бонусы на первые четыре депозита:

• 150% на первое пополнение до 7500 грн. с вейджером х30;
• 100% на второе внесение;
• 100% на третье пополнение;
• 150% на четвертый депозит;

Помимо всего прочего, "Золотой Кубок" предлагает до 15% возврата части проигранных средств. Также можно участвовать в призовых играх, турнирах и акциях приуроченных к знаменательным и праздничным дням. В клубе действует программа лояльности, согласно которой, чем больше играть в игровые автоматы Золотой Кубок, тем будет расти оборот средств, а статус игрока будет подниматься выше, и гемблеру будут предлагаться разные поощрения.

Служба поддержки

Поддержка в Gold Cup заслуживает особенного внимания. В правом верхнем углу можно нажать на одноименную кнопку и попасть на страницу с часто задаваемыми вопросами и ответами на них. Если необходимого ответа не нашлось, тогда в нижнем правом углу есть специальный плавающий значок, который позволяет обратиться к операторам службе поддержки через:

• онлайн чат;
• обратный звонок;
• Viber;
• Telegram.

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Дата
01
декабря

Уейн Гретцки набрал 3000 балов

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